Самым важным и ожидаемым событием 2017 года стало вступление в силу нового закона о недвижимости. О новшествах и главных отличиях нового закона от старого рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Альберт Хайрутдинов.

- Новый закон вводит понятие единой учетно-регистрационной процедуры. Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных, регулярное резервное копирование которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким образом Росреестр укрепляет гарантию зарегистрированных прав и минимизирует для граждан и предпринимателей риски операций на рынке недвижимости.

До сих пор кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. Теперь граждане, осуществляющие сделки с недвижимостью, смогут одновременно подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время и делает операции с недвижимостью более удобными: нужно подавать только одно заявление, по которому регистраторы одновременно оформят и кадастровый учет, и регистрацию прав в срок не более чем 12 дней.

Если татарстанцам требуется получить только одну из этих услуг, то на регистрацию прав уйдет не более 9 дней, а на постановку на кадастровый учет - не более 7 дней, тогда как раньше приходилось ждать каждую услугу по 10 дней.

Новый закон сокращает время не только на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, но и на получение сведений (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости для сделок. Теперь выписка будет представляться в течение 3 дней вместо 5 независимо от того, в каком виде ее желает получить заявитель: электронном или бумажном.

Напомним, с июля 2016 года выписка является единственным документом, подтверждающим право на недвижимое имущество.