На прошедшей неделе крепкие морозы накрыли часть Европы, Центральную Россию, Поволжье, Урал и Сибирь. В Подмосковье - минус 33, на севере Башкирии - минус 40. Аномально низкая температура стала причиной многочисленных обморожений, коммунальных аварий, транспортных коллапсов, а где-то и гибели людей.

Ежедневно информационные ленты сообщали о новых жертвах аномальных холодов. В Румынии с привычно мягкой зимой 9 - 10 января столбик термометра опускался до отметки 30 градусов мороза. В эти дни в стране был объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности, означающий большую вероятность стихийных бедствий. Из-за метелей почти три десятка румынских поселений остались без света, по автомобильным дорогам невозможно было проехать, встали поезда.

Снегопад стал причиной вынужденной остановки тяжелогрузов на горных перевалах Италии. В Стамбуле отменяли авиарейсы, не ходили суда и паромы, в столице Турции на дорогах образовались автомобильные пробки. Причина всему - чрезвычайно редкое для этих мест явление: метели.

Крепкие морозы стали причиной гибели более двух десятков людей в странах Восточной Европы: Болгарии, Польше, Чехии, Сербии. Замерзали насмерть и в Беларуси.

Москва и Центральная Россия приняли на себя удар арктического циклона в разгар новогодних каникул. Не все города выдержали его. В новостях то и дело сообщали о коммунальных авариях. В Подмосковье в те дни произошло 30 сбоев в котельных. Люди на несколько часов остались без тепла в квартирах. В Красногорске 12 тыс. человек двое суток мерзли без отопления и горячей воды.

Довольны аномальными морозами, наверное, только школьники. В нескольких регионах России, где наблюдалась температура 30 - 38 градусов мороза, каникулы продлили на несколько дней для всех классов.

Крепкие морозы накрыли Татарстан уже в середине декабря 2016 года. Но самый их пик пришелся на Рождество. В ночь на 7 января в некоторых районах, особенно в северной части республики, температура упала до минус 30 градусов.

Коммунальные службы Татарстана, включая Казань, с испытанием в целом справились. За новогодние каникулы не были зафиксированы перебои с подачей тепла и горячей воды. Правда, не обошлось без пострадавших - в Казани от холодов пострадали почти 40 человек. Троим из них врачи поставили диагноз «обморожение», другим - «переохлаждение».

Подобных морозов - ниже 35 градусов - давно не было в Казани, но метеорологи не называют их аномальными. В Поволжье, на Урале это сравнительно обычное явление, правда, случается оно не каждый год. Житель Казани Равиль Файзуллин несколько лет ведет наблюдения за погодой. Так вот, судя по его записям, подобные нынешним холода были в 2010 году - с 22 по 24 января в Казани температура снижалась до минус 33. Морозы до 30 градусов были 28 и 29 января 2011 года.

Такая же температура наблюдалась с 21 по 24 февраля 2011 года. Зато 31 декабря 2014 года термометр в Казани показывал аж 2 градуса тепла.