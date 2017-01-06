Президент РТ осмотрел строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе.
Лидер РТ посетил кварталы № 12, 11, 10 и 13, сообщает пресс-служба Президента РТ. Часть объектов уже находится в высокой степени готовности. Однако Рустам Минниханов призвал ускорить темпы строительства. Сроки сдачи ряда домов отстают от графика и граждане, ожидающие получения квартир, неоднократно обращались к главе республики с просьбой уделить внимание разрешению ситуации. Также президент отметил, что рабочих на объектах недостаточно.
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