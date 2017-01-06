57-летня жительница Казани обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть пешехода.

Инцидент произошел 15 октября 2016 года в Лаишевском районе. Автомобиль, за рулем которого находилась 57-летняя женщина, направлялся по трассе Казань – Оренбург. Обвиняемая отвлеклась от управления авто и совершила наезд на 52-летнюю женщину, которая находилась на «зебре». В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм.



Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, свою вину обвиняемая полностью признала. Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.