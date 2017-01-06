Необходимые дорожные знаки уже установлены.

В Казани изменится схема проезда в районе Сибирского тракта и ул. 8 Марта. Это связано с тем, что в районе Сибирского тракта достаточно высокая концентрация ДТП, сообщается на сайте мэрии города. За последние несколько лет были приняты ряд мер, чтобы сократить количество аварий на данном участке, однако их показатель все еще достаточно высокий. Будет применена более радикальная мера – отмена левого поворота.

Теперь тем, кто следует в сторону Дербышек, нужно будет проезжать в сторону ул.Арбузова, далее через улицы Академика Кирпичникова и 8 Марта выезжать на Сибирский тракт и продолжить движение в прямом направлении. Еще один вариант - продолжить движение по Сибирскому тракту до пересечения с ул.8 Марта, развернуться на перекрестке и следовать в обратном направлении.





Все необходимые знаки были установлены еще в декабре, однако пока они зачехлены. Со дня на день чехлы снимут, и новые дорожные знаки начнут действовать.