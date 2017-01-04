Злоумышленник угрожал забросать казанскую городскую больницу №7 гранатами, если ее сотрудница не вернет долг.

В Санкт-Петербурге был задержан коллектор, угрожавший взорвать больницу в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Как выяснилось, мужчина имеет судимости за разбой, мошенничество и грабеж. Он признал, что действительно звонил в больницу и угрожал ее взорвать.



Напомним, что первый звонок от злоумышленника в казанскую городскую больницу №7 поступил 26 ноября 2016 года. Он сообщил, что взорвет больницу, если сотрудница не вернет долг. Второй звонок последовал 30 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящее время идет следствие.