Как сообщает СУ СК РФ по РТ, причастность к преступлению подозреваемый мужчина не признал.

37-летний злоумышленник проживал с семьей брата. По версии следствия, мужчина совершил преступление, находясь наедине со своей 11-летней племянницей. Он сказал, что если девочка все расскажет, то сделанные им фото будут распространены. Несмотря на угрозы, девочка все рассказала родителям, после чего они обратились в полицию. Отметим, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.