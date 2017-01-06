Сообщение о взрывном устройстве в учебном заведении оказалось ложным.
В Альметьевске спасатели провели эвакуацию учеников и персонала школы № 15 из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о заложенной бомбе поступило на номер вызова экстренных служб 112 от школьницы данного учебного заведения.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли аудиозапись звонка и возбудили по факту ложного сообщения уголовное дело. Отметим, что педагоги положительно охарактеризовали звонившую школьницу, ни она, ни члены ее семьи ранее не попадали в поле зрения полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
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