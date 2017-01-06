Рейсы будут осуществляться по понедельникам.

Открываются новые авиарейсы из Казани в Салехард и Пермь. Вылет из Казани в 7 утра, посадка в Перми – в 11 дня, посадка в Салехарде – в 13.20 по местному времени. Обратно самолет отправляется в субботу. Вылет из Салехарда – в 15.20, посадка в Перми – в 17.40, посадка в Казани – в 17.40.



Стоимость билетов из Казани в направление Перми - 8 тыс. 90 рублей. Рейсы выполняет «ЮВТ Аэро» на воздушных судах CRJ-200, сообщают в пресс-службе авиакомпании.