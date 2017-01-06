В апреле состоится финал VII Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», направленного на поддержку молодежных проектов и идей.

Любой молодой человек или команда могут подать на конкурс свой проект, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку, отмечают организаторы. В рамках форума сформирована площадка «Территория безопасности».

В форуме могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до

30 лет (молодые ученые в возрасте до 35 лет), студенты высших и средних специальных учебных заведений РТ, активисты детских и молодежных общественных объединений РТ.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку во вкладке «Территория безопасности» на сайте форума www.forumtatarstan.ru, затем продублировать заполненную заявку на электронный адрес guncbgd@mail.ru (указав в поле Тема: РМФ-2017) до 20 февраля 2017 года.