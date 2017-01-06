Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.
Так, перед 58 работниками Тюлячинского предприятия, осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, частично погашена задолженность на общую сумму 526,1 тыс. рублей.
Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.
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