Через банки-агенты АСВ возвращено 77,2 процента суммы, подлежащей возмещению.

«На 9 января 2017 года более 98 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили страховые возмещения от банков-агентов на сумму 35 млрд 767 млн рублей, что составляет 77,2 процента от общей суммы страховых выплат», — сообщил министр экономики РТ Артем Здунов.

На прямую линию Министерства экономики продолжают обращаться предприниматели, которые являлись клиентами банка, в связи с чем число горячих линий увеличилось почти вдвое (телефон горячей линии: (843) 524-90-90 с 8 до 20 часов).

Напомним, в декабре 2016 года АСВ объявило о наступлении страхового случая в отношении Татфондбанка. Чуть позже аналогичная ситуация возникла с ИнтехБанком. АСВ определило список банков-агентов на выплату страховых возмещений вкладчикам-физлицам. Для поддержки предпринимателей - клиентов банков, приостановивших деятельность, по поручению Президента Татарстана была созвана рабочая группа при Министерстве экономики.