Защитник молодежного состава ФК «Рубин» Михаил Яковлев дебютировал в составе сборной России по футболу в Санкт-Петербурге на Мемориале Гранаткина. В матче против сборной Индии (8:0), он отыграл весь второй тайм.
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