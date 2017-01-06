Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев на первый турецкий сбор пригласил трех футболистов, когда-то выступавших  в системе «Рубина»: защитника Егора Сорокина, полузащитников Марата Ситдикова и Бобира Давлатова.