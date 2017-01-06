Горячая линия Министерства экономики Республики Татарстан для предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, продолжает свою работу в штатном режиме в праздничные дни и работает с 8.00 до 20.00.

Телефон для устных обращений предпринимателей: (843) 524-90-90.

На сегодня в Министерство экономики Республики Татарстан по горячей линии обратилось 987предпринимателя, из них 498 по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Для приема заявок на выдачу микрозаймов по льготной программе с 7.00 до 23.00 во все праздничные дни работает и офис по работе с предпринимателями – клиентами банков, приостановивших операционную деятельность.

В НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» поступило 74 заявки на получение микрозаймов на общую сумму 137,06 млн рублей.

Микрозаймы выдаются на срок до 3 лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу в первые 12 месяцев предпринимателю – клиенту банка, приостановившего операционную деятельность, на оплату по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, зарплату сотрудникам, оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, пополнение оборотных средств для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия. Процентная ставка микрозайма по специальной программе составляет 5% годовых.

При сумме микрозайма до 300 000 рублей требуется только поручительство собственников бизнеса.

При сумме микрозайма от 300 000 руб. до 600 000 руб. возможно привлечение поручительства НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50% от суммы микрозайма.

При сумме микрозайма свыше 600 000 руб. требуется поручительство собственников бизнеса, залог движимого и недвижимого имущества. В случае недостаточности залогового обеспечения возможно поручительство НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50% от суммы займа.

С перечнем документов, необходимых для получения микрозайма по специальной программе «Стабильность», можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) и на сайте НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (fpprt.ru).