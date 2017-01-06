Сегодня казанцы и гости столицы могут стать участниками зимнего фестиваля активного спорта «Оранжевый ветер - 2017», который проходит на площадке у Центра семьи «Казан».

Самое захватывающее событие фестиваля - финал второго этапа Кубка России-2017 по сноукайтингу. Удивлять зрителей будет команда спортсменов-кайтеров, за несколько дней прошедших 400 километров под парусом от Тольятти до Самары.

Кроме того, всех пришедших ждет выступление вокальных и танцевальных коллективов, катание на сноутюбах, собачьих упряжках, строительство и осада снежной крепости, игра в снежки, запуск воздушных змеев и танец воздушных слонов, конкурсы, призы, фейерверки, а также разнообразные мастер-классы, в том числе и по изваянию снежных скульптур. Кульминацией праздника станет шоу воздушных шаров и лазерное представление. Фестиваль продлится до 19 часов.