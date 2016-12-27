Завтра, 5 января, в Доме Василия Аксенова состоится премьера нового музейного цикла «Город уходящий…»

Этот цикл откроет фотовыставка старинных черно-белых фотографий из архивов известного казанского краеведа Георгия Фролова и архитектора, историка, краеведа Сергея Саначина. Также состоится презентация книги Владимира Герасимова «Казань 60-х».

Казанцев, неравнодушных к истории родного города, ждет встреча с известной писательницей, автором романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. В рамках вечера она прочтет эссе «Город уходящий» о Казани своего детства. Запланированы выступления Дениса Осокина, поэтов Нури Бурнаш и Айрата Бик-Булатова. Как отметила директор Дома Аксенова Ирина Аксенова, проект «Город уходящий» будет продолжен. Каждая новая встреча в музее будет посвящена истории одной из казанских улиц.