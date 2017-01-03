На сегодняшний день почти 87 тысяч татарстанских вкладчиков получили страховое возмещение на сумму более 32,3 миллиардов рублей. Это почти 70 процентов от общей суммы, представленной к выплате. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» сообщил министр экономики РТ Артем Здунов.

15 декабря Банком России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца. Однако на расчетные счета предпринимателей продолжали поступать средства, воспользоваться которыми было временно нельзя. На данный момент эта проблема полностью решена и предприниматели осуществили 1100 переводов со счетов клиентов юридических и индивидуальных предпринимателе на общую сумму 103 миллиона рублей. Таким образом, налоговые, социальные платежи и другие операции со средствами, поступившими после 15 декабря, предприниматели могут осуществлять с расчетных счетов в Татфондбанке.

Кроме того, теперь предприниматели, у которых был единственный расчетный счет в ТФБ, смогут возобновить финансовую деятельность, не открывая при этом дополнительных счетов.