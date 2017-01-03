Клиенты Татфондбанка могут в полном объеме распоряжаться средствами, которые поступили на их счета после 15 декабря.

На сегодняшний день почти 87 тысяч татарстанских вкладчиков получили страховое возмещение на сумму более 32,3 миллиардов рублей. Это почти 70 процентов от общей суммы, представленной к выплате. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» сообщил министр экономики РТ Артем Здунов.

15 декабря Банком России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца. Однако на расчетные счета предпринимателей продолжали поступать средства, воспользоваться которыми было временно нельзя. На данный момент эта проблема полностью решена и предприниматели осуществили 1100 переводов со счетов клиентов юридических и индивидуальных предпринимателе на общую сумму 103 миллиона рублей. Таким образом, налоговые, социальные платежи и другие операции со средствами, поступившими после 15 декабря, предприниматели могут осуществлять с расчетных счетов в Татфондбанке.

Кроме того, теперь предприниматели, у которых был единственный расчетный счет в ТФБ, смогут возобновить финансовую деятельность, не открывая при этом дополнительных счетов.