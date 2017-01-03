Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит богослужение в дни празднования Рождества.

6 января в 7.00 в храме преподобного Серафима Саровского начнется служение царских часов и Божественная литургия святого Василия Великого. А в 17.00 пройдет богослужение в Никольском кафедральном соборе.

В праздник Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января, в 23.30 пройдет Литургия в Благовещенском соборе с участием владыки Феофана. Там же 9 января в 8.00 глава митрополии совершит Литургию. А 8 января в 9.00 пройдет богослужение в Свяжском Богородице-Успенском мужском монастыре.