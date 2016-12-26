Банки-агенты продолжают производить выплаты вкладчикам Татфондбанка в штатном режиме. Представители банков отмечают, что по сравнению с первыми днями начала выдачи страховых компенсаций поток клиентов значительно снизился.

В офисах «Ак Барс» Банка нет длинных очередей из вкладчиков ТФБ за получением страховых выплат, банк работает в обычном режиме. Представители кредитной организации подчеркивают, что были готовы к наплыву клиентов и тщательно к этому подготовились.

«На сегодняшний день наш банк обслужил более 3 тысяч вкладчиков Татфондбанка. Выплачено более 1 млрд 700 млн рублей. Мы тщательно приготовились к предстоящим мероприятиям, поэтому работа банка проходит в штатном режиме, никаких очередей или столпотворений мы не наблюдаем», — отметил директор Казанского филиала «Ак Барс» Банка Илназ Назиров. Общее количество вкладчиков, которые должны получить страховое возмещение в АББ на сумму свыше 2,5 млрд рублей, составляет более 18,5 тыс человек, передает ИА «Татар-информ».

Наибольшее количество выплат АСВ приходится на Сбербанк. По словам представителя кредитной организации, выплачено уже больше половины всей суммы, предназначенной вкладчикам ТФБ. «По сравнению с первыми днями клиентопоток значительно спал. На сегодняшний день обслужено порядка 66 тысяч вкладчиков. Выдано 24 из 35 млрд. Для удобства клиентов отделения Сбербанка будут работать уже 3 января», — рассказала руководитель одного из отделений Сбербанка Вероника Галиева.