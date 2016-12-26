Слов нет, «Панатинаикос» - суперклуб даже не по европейским меркам - многие клубы НБА по-прежнему считают за честь в межсезонье сыграть с «Пао».
Одним словом, к нам приехал «Панатинаикос» и, без особого треска, но проиграл – проиграл казанскому УНИКСу – 81:83 ( 19:13, 25:22, 21:28, 16:20).
Три четверти УНИКС проигрывал, но в четвертой поставил греков в партер – уверенно и сердито. Синглтон и Калатес могут отдыхать.
Кит Лэнгфорд в итоге набрал 27 очков, 19 добыл Уильямс – в основном - слэм-данками, 16 «настрелял» Колом
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