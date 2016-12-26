Банк ФК «Открытие» продолжает выплаты АСВ вкладчикам Татфондбанка в штатном режиме. Ситуация с выдачей денег от АСВ нормализовалась, ажиотаж первых дней с начала выплат пошел на убыль.

Для обслуживания большего количество людей банк пошел на увеличение площадей для обслуживания клиентов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Как Вы видите, сегодня никого у входа в банк нет, никаких толп нет. Мы в 6 раз увеличили количество мест, где мы можем обслуживать клиентов. У нас действует работа с живой записью. Мы записываем клиентов на то время, которое им удобно. Сейчас уже нет никаких недоразумений или конфликтных ситуаций, которые возникали в первые дни. Обстановка абсолютно нормальная», - рассказал региональный директор банка в ПФО Владимир Пахомов.

По его словам, цифра выданных вкладчикам ТФБ страховых выплат приближается к 40 процентам, это чуть меньше 2 млрд рублей. Пахомов отметил, что рано приводить данные о том, сколько людей при получении страховых компенсаций открывают счета в банке «Открытие».

Кредитное учреждение участвовало в выплатах страховых компенсаций для клиентов банков «Пересвет», «Первый чешско-российский банк», «Росинтербанк»«. «У нас колоссальный опыт в выплатах, которые нам поручает АСВ, - говорит Пахомов, - мы четвертый по размеру активов банковская группа в стране»

Региональный директор банка, обращаясь к вкладчикам, отметил, что банк будет работать и в праздничные дни по специальному графику. «Средства будут выплачены всем. Сейчас идет уже нормальное, обычное, штатное обслуживание клиентов, поэтому, пожалуйста, приходите, получайте выплаты. Мы открываемся 2 января и работаем с 8 до 8. Это специальный режим, на который мы перешли, начиная с первого дня выплат. Между праздниками мы работаем 2,3,4,5 и 6 января в этом режиме», — рассказал Пахомов.