Ситуация, связанная с банкротством одного из крупнейших банков Татарстана - «Татфондбанка» - вызвала серьезный ажиотаж среди населения республики, что неудивительно, учитывая количество бюджетных и коммерческих организаций, а также частных лиц, являвшихся клиентами данной финансовой организации.

На момент 1 декабря, как сообщается на сайте tfb.ru, объем вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц составлял 74,4 млрд рублей.

Едва только по Татарстану разнеслись слухи о потенциальном банкротстве «Татфондбанка», как в его расчетных кассах и у банкоматов выстроились значительные очереди. Масла в огонь подливал тот факт, что в банкоматах быстро заканчивались наличные, а дневные лимиты на ее снятие понижались едва ли не каждый день. Наконец, 13 декабря пресс-служба «Татфондбанка» разместила сообщение о приостановлении расчетно-кассовое обслуживания, вызвавшее панику среди вкладчиков, не успевших снять свои сбережения со счетов. Впрочем, заверения руководства Татарстана в том, что сложившаяся ситуация будет находится на строгом контроле, несколько снизили ажиотаж.

На прошлой неделе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило список банков-агентов, через которые будут выплачены возмещения вкладчикам «Татфондбанка», среди которых оказались Сбербанк, «ВТБ 24», «Россельхозбанк», банк «Открытие» и банк «АК БАРС».

Сегодня, 26 декабря, в отделениях банков-агентов начались собственно выплаты бывшим вкладчикам «Татфондбанка», что вызвало ажиотаж. Наиболее заметным он оказался в центре города, очередь в одно из отделений банка «Открытие» начала собираться с раннего утра. Понять подозрительных вкладчиков можно, поэтому к открытию отделения перед ним уже выстроилась очередь. Для контроля за сложившейся ситуацией на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, к середине дня ситуация уже нормализовалась, количество человек в очереди сократилось. Для ускорения процесса выдачи возмещений представители банка обходили людей для того, чтобы записать их данные и назначить день приема. За комментарием о сложившейся ситуации редакция «КВ» обратилась в банк «Открытие», где сообщили следующее:

«Мы понимаем беспокойство вкладчиков «Татфондбанка», но паника совершенно излишня. Все клиенты получат свои средства в полном объеме в рамках лимита, установленного системой страхования вкладов. По закону, страховое возмещение выплачивается вкладчикам в 100% размере, но не более 1,4 млн рублей», - говорит заместитель регионального директора по рознице банка «Открытие» Александр Устимов.

Вкладчики могут не стоять в очередях, а сразу записаться на получение выплаты заранее, и уже прийти в обозначенное время. Записаться можно по бесплатному телефону 8 800 700-78-77. Также с помощью нового сервиса банка - бота в Facebook клиенты, проживающие в г. Казань, могут быстро и удобно записаться на получение страхового возмещения от АСВ. Пользоваться ботом возможно как с помощью мобильной или веб-версии Facebook, так и в приложении Facebook Messenger. Для этого необходимо найти Бот банка «Открытие» в поиске социальной сети по названию либо короткому адресу @otkritie.bot, либо перейти по прямой ссылке: facebook.com/otkritie.bot. Банк «Открытие» организовал 30 дополнительных рабочих мест и отдельный зал ожидания на 50 человек с удобными мягкими стульями, где можно выпить чай или кофе.

Банк «Открытие» будет осуществлять прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО «Татфондбанк», начальная буква фамилии которых начинается с букв Т-Я. Выплаты будут организованы и после окончания рабочего дня, после 18.00, также выплаты будут проводиться на протяжении всех январских праздников, начиная со 2 января, заверили в банке.