Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.
Так, казанское предприятие ООО «СервисТелеКом», осуществляющее свою деятельность в сфере оказания услуг, погасило задолженность перед 28 работниками на общую сумму 3 580 тыс. рублей.
Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.
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