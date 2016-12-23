Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

Общая сумма выплат, которые должны пройти через «Ак Барс» банк, составляет чуть более 2,5 млрд рублей. За первую половину дня 26 декабря 649 вкладчиков ТФБ получили 320 млн рублей. По словам заместителя председателя правления ПАО «Ак Барс» банка Татьяны Жарковой, банк пойдет на изменение графика работы в период праздников, для того чтобы обслужить как можно больше клиентов. «Мы до 30 декабря определимся с графиком работы в новогодние каникулы», — сказала она.

Многие вкладчики ТФБ остаются на обслуживание у банка-агента. «На сегодняшний день порядка 50 процентов оставляют вклады в „Ак Барс“ банке», — отметила Татьяна Жаркова. По словам представителя банка, время выдачи денег не превышает 5-7 минут, примерно столько же уходит на открытие счета. «Сегодня все процессы автоматизированы, это позволяет ускорить процессы», — сказала Жаркова. Для получения денег вкладчику необходим паспорт и заявление о выдаче страховых выплат, которое можно заполнить на месте либо распечатать заранее с сайта АСВ. Выплаты будут продолжаться в течение трехмесячного моратория на выплаты клиентам Татфондбанка.