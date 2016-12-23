Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.

Россельхозбанк начал выплаты клиентам Татфондбанка. На 12 часов дня 200 вкладчиков получили 155 млн рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель директора татарстанского филиала ОАО «Россельхозбанка» Василя Муллина. По ее словам, примерно половина всех клиентов ТФБ, после того как снимает свои деньги, открывает новые счета. Общая сумма выплат, которые должны пройти через Россельхозбанк, составляет 1,4 млрд рублей.

В среднем процесс выдачи денег составляет 5-7 минут, то же самое время уходит на открытие нового счета. Для своих новых клиентов Россельхозбанк подготовил ряд предложений, связанный с уровнем процентной ставки и процедурой их выдачи. Для получения денег вкладчику необходим паспорт и заявление о выдаче страховых выплат, которое можно заполнить на месте либо распечатать заранее с сайта АСВ. Получить страховые возмещения по вкладам можно будет в течение трехмесячного моратория на выплаты кредиторам Татфондбанка.