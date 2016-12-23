Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Он разъяснил, что всем находившимся на борту самолета положены выплаты по 2 миллиона рублей в рамках Воздушного кодекса. В добавление к этой выплате сумма компенсаций складывается для военных следующим образом:

По обязательному страхованию военнослужащих (страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ) положена выплата на случай смерти в размере 2,337 миллиона рублей. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 миллиона рублей. Впоследствии они компенсируются страховщику из бюджета.

Все страховые выплаты по погибшим осуществит "СОГАЗ".

По гражданским лицам (включая журналистов) выплаты составят, помимо 2 миллиона рублей, причитающихся по Воздушному кодексу, еще по 1 млн рублей из Фонда социального страхования.

От ФСС работникам положены следующие выплаты:

- Единовременная страховая выплата в случае смерти работника составляет 1 миллион рублей и делится равными долями (например, 500 000 руб. супруге и 500 000 руб. несовершеннолетнему ребенку).

- Размер ежемесячной страховой выплаты, полагающейся несовершеннолетним детям погибших членов экипажа и другим лицам, имеющим на них право, определяется исходя из среднего заработка погибшего.

Данные выплаты положены в соответствии с нормами Федерального закона от № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Сам самолет по договору каско застрахован не был - это обычная практика Минобороны, которое не страхует самолеты от рисков имущественного вреда.

Что касается дополнительных выплат журналистам, то, как правило, редакции страхуют корреспондентов добровольно, но не на столь значительные суммы. "На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательном страховании журналистов в горячих точках, который принят в первом чтении. Мы рассчитываем, что новый состав Госдумы примет этот документ, ведь журналисты рискуют не меньше, чем военнослужащие, выполняя свое служение", - отметил Игорь Юргенс.

Он выразил глубокие соболезнования родственникам, близким, знакомым всех погибших. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.