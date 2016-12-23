Мальчика обвинили по п. «а» и п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, из хулиганских побуждений).

Судом было установлено, что 12 мая, ночью, молодой человек проник в самодельный шалаш под теплотрассой и нанес находившимся там людям множество ударов ножом. В результате, 2 человека скончались на месте. Свою вину несовершеннолетний не признал. Подросток был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, с последующим ограничением свободы на 1 год.