Мой папа уже давно перевел свой пенсионный капитал в негосударственный пенсионный фонд. Несколько лет назад у этого НПФ была аннулирована лицензия. В этом году папа умер. Как в этом случае выплачиваются пенсионные накопления правопреемникам?

Лариса



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, если лицензия негосударственного пенсионного фонда была аннулирована, то в этом случае выплаты пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом РФ.

С момента аннулирования лицензии у негосударственного пенсионного фонда (далее - НПФ) договоры об обязательном пенсионном страховании считаются прекращенными, а страховщиком по обязательному пенсионному страхованию застрахованных лиц становится Пенсионный фонд РФ (далее - ПФР).

Выплата средств пенсионных накоплений (далее - СПН) правопреемникам умерших застрахованных лиц, формировавших пенсионные накопления в НПФ, лицензия у которого аннулирована и который не является фондом-участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, осуществляется ПФР.

Выплата СПН умерших застрахованных лиц носит заявительный характер, и первым шагом для получения этих средств является подача заявления о выплате.

Заявление о выплате СПН подается правопреемниками умерших застрахованных лиц в любой территориальный орган ПФР независимо от места жительства в течение 6 месяцев с даты аннулирования лицензии у НПФ.

В случае, если правопреемники умерших застрахованных лиц обратились в территориальный орган ПФР по истечении 6 месяцев с даты аннулирования лицензии, срок обращения за выплатой должен быть восстановлен в судебном порядке.

Решение о выплате или отказе в выплате СПН правопреемникам принимается ОПФР по Республике Татарстан в течение седьмого месяца, а выплаты производятся не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Обращаем внимание, что выплата СПН правопреемникам умерших застрахованных лиц, которые на дату смерти формировали накопительную пенсию в НПФ, который не является фондом-участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, производится за счет средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию при условии перечисления Банком России за указанных застрахованных лиц возмещения недостаточности СПН в соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 28.12.2013 №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Информация о НПФ, у которых аннулирована лицензия, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru.