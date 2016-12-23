В случае принятия этого решения Татарстан найдет возможность включиться в процесс, рассказал на встрече с журналистами Президент Татарстана.

Причиной, приведшей к кризисной ситуации с Татфондбанком, стали события 2014 года. Многие финансовые институты с невысокой ликвидностью испытали трудности. Так Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал финансовые проблемы татарстанского банка.

«Есть определенная доля вины республики. Мы этого с себя не снимаем. Надеялись, что с трудностями банк сможет справиться. Не получилось», – отметил он.

«Сейчас принято решение, и начинаются выплаты людям и частным предпринимателям, чьи вклады не превышают 1 млн 400 тыс. рублей – сумма, которая была застрахована. Это на сумму 55 млрд рублей. На просьбу принять участие в этом процессе откликнулись три банка», – рассказал Президент РТ.

«Сейчас мы ждем принятия решения банками-санаторами Татфондбанка. Если будет принято решение о санации – это будет лучший вариант, и республика найдет возможность для участия в этом процессе. Полностью взять этот вопрос на себя Татарстан не сможет», – отметил лидер РТ, добавив, что для поддержки предпринимателей-вкладчиков Татфондбанка Татарстан уже перечислил миллиард рублей.