Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана, рассказал человек, близкий к ЦБ.

Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года. Это вторая попытка найти санатора. Среди кандидатов - Альфа-банк. ЦБ не только искал санатора, но и настаивал на участии татарстанского правительства в спасении Татфондбанка. «Татнефть» (контролируется правительством Татарстана) на прошлой неделе продала 22% «Нижнекамскнефтехима» группе ТАИФ за 32 млрд руб.



Сделку частично финансировал Альфа-банк. Вырученные средства отчасти пойдут на поддержку местных банков, знает банкир, близкий к одной из сторон сделки.