Городские власти Казани во всеоружии готовы встретить снегопады в зимние каникулы. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Во всех столичных подрядных организациях будет организовано дежурство ответственных лиц и почти 50 оперативных бригад. Ежедневной уборкой снега в жилых кварталах, дворах будут заниматься 60 бригад.

Казань в зимние каникулы не завалит мусором и ТБО. Ежедневно выезжать на линию будут 50 мусоровозов и 20 бункеровозов. С улиц города снег будут убирать и вывозить 900 единиц специальной техники.