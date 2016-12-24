В новогоднюю ночь казанцы и гости столицы, не имеющие или не желающие воспользоваться личным транспортом, могут возвращаться домой на общественном.

Троллейбусы, автобусы и трамваи, будут работать до двух часов ночи, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Метро 31 декабря закроется в полночь, а начнет работу 1 января в 6 часов утра.

В первый день 2017 года первые машины общественного транспорта выйдут на линию в 7 утра. В рождественскую ночь будет организован развоз верующих с площади Тысячелетия, куда подадут 9 автобусов. Площадки, где пройдут новогодние гулянья загородят большегрузами и антитаранами