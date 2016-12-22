На борту авиалайнера Ту-154, направлявшегося в Сирию и упавшего в море вчера в районе 5 часов утра, находились 8 членов экипажа и 85 пассажиров.

Среди них были сотрудники Министерства обороны РФ, журналисты федеральных телеканалов, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, которые отправились на Ближний Восток, чтобы поздравить российских военнослужащих с новым годом. Среди последних оказались и двое уроженцев Казани, сообщает «Татар-Информ».

22-летняя Ралина Гильманова закончила Казанское хореографическое училище. На борту самолета она находилась вместе со своим женихом, который также выступал в составе ансамбля.

Другой погибший уроженец Казани - Владислав Голиков - выпускник Казанского музыкального училища и Московской консерватории. Катастрофа оставила вдовой и сиротами его жену и двоих детей.

Рустам Минниханов уже направил телеграмму с соболезнованиями министру обороны РФ Сергею Шойгу, о чем сообщает пресс-служба президента РТ. В ней он подчеркнул, что случившаяся катастрофа принесла настоящее горе многим российским семьям, в том числе и из Татарстана.

С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе началось 24-е заседание Госсовета РТ. «Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибших. Разделяем горечь утраты», - сказал Ф. Мухаметшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин, начал сегодняшнее аппаратное совещание в Исполкоме города с минуты молчания. «Эта трагедия коснулась всей страны», - подчеркнул глава города.