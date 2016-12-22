Для удобства вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в период с 26 декабря по 30 декабря 2016 года ряд офисов «АК БАРС» Банка будут работать в усиленном режиме.

«АК БАРС» Банк начинает выплаты компенсаций вкладчикам ПАО «Татфондбанк». Выплаты вкладчикам будут продолжаться в течение трех месяцев, и они гарантированы Агентством по страхованию вкладов.

Как сообщила пресс-служба «АК БАРС» Банка, страховые возмещения в подразделениях «АК БАРС» Банка выплачиваются вкладчикам, фамилии которых начинаются с букв «К» и «Л», проживающим в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ижевске и Ярославле.

Для удобства вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в период с 26 декабря по 30 декабря 2016 года ряд офисов «АК БАРС» Банка будут работать в усиленном режиме, в том числе до 21.00. График работы отделений «АК БАРС» Банка в период новогодних каникул будет размещен не позднее 30 декабря. Подробную информацию о выплатах страховых возмещений можно узнать по телефону горячей линии банка 8 800 2005 303 (звонок по России бесплатный).

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в «АК БАРС» Банк паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях «АК БАРС» Банка.

Все вклады граждан, как срочные, так и до востребования, включая валютные вклады, текущие счета, в том числе для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии, средства на счетах индивидуальных предпринимателей, застрахованы на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей РФ.

С информацией об адресах подразделений «АК БАРС» Банка, осуществляющих выплаты компенсаций, режиме их работы можно ознакомиться здесь.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно также получить по телефону горячей линии АСВ — 8-800-200-08-05.