«Ак Барс» и альметьевский «Нефтяник» совершили обмен, в результате которого защитник Владислав Арбузов, еще недавно выступавший в ТХК,  транзитом через  «Ак  Барс» оказался в «Нефтянике», а казанский  клуб  получил денежную компенсацию.