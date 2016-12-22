«Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном. Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» награжден Валерий Михайлович (Халилов, руководитель ансамбля имени Александрова - прим. ред.). Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», - написал Кадыров в своем аккаунте в Instagram.

Он пояснил, что Глинка с ее образованием могла спокойно работать в какой-нибудь больнице, однако она выбрала «тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи». «Ее имя навеки останется в памяти народной», - резюмировал Кадыров.

Елизавета Глинка и Валерий Халилов находились на борту самолета министерства обороны Ту-154, который летел в Сирию и по невыясненным причинам упал через несколько минут после взлета из Адлера.

Халилов вместе с другими артистами ансамбля Александрова должен был давать новогодний концерт российским военнослужащим на авиабазе Хмеймим, доктор Лиза везла медикаменты для университетского госпиталя в Латакии. Также на борту находились военнослужащие и журналисты - сотрудники Первого канала, НТВ и «Звезды».