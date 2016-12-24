Выставка «художников выходного дня» открылась в Доме Дружбы народов Татарстана.

«Художники выходного дня Татарстана» - это необычное общественное движение, которое объединяет людей разных профессий, которые рисуют в свободное от основной работы время. Их девиз - «Увеличим количество Красоты во Вселенной!». Организатор движения Светлана Шавалеева – кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии и экологии КНИТУ-КАИ.

Уже пять лет подряд «Художники выходного дня» проводят свои отчетные выставки в зале Дом Дружбы народов Татарстана. Художники сами отбирают работы, которые хотят представить зрителям на этом вернисаже. Об этом сообщает Информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.