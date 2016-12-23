Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение сегодня утром над Черным морем. Он поднялся в воздух в 5:25 по московскому времени из аэропорта в Адлере и буквально через несколько минут его сигнал пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

Самолет должен был совершить плановый перелет из Сочи в Латакию. На его борту находились 92 человека – 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них – военные, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". Также в Сирию летел ансамбль имени Александрова вместе со своим художественным руководителем Валерием Халиловым. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. На борту самолета находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Министерство обороны России уведомило, что командиром воздушного судна был летчик первого класса Роман Волков. Его общий налет - более трех тысяч часов, сообщает vesti.ru.

По данным Минобороны, обнаружены тела 4 жертв трагедии. В спасательной операции задействованы более 300 специалистов, 4 судна, 5 вертолетов и беспилотники. Обломки самолета найдены в шести километрах от Сочи на глубине от 80 до 110 метров.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа.