Правда, через полторы  минуты гости счет сравняли, а тут еще Геннадий Бочкарев на 13-й минуте не реализовал пенальти. И понеслось. Команды очень старались побыстрее выйти вперед, и к концу поединка показалось, что удача улыбнется хозяевам – 3:2, 4:3.  

Дважды гости били пенальти и вот счет был уже 4:5, но на последних секундах шальной удар Голубкова со свободного удара принес ничью – 5:5.