Домашняя ничья с «Водником»

Хоккеисты казанского «Динамо» в домашнем матче российской суперлиги по хоккею с мячом в матче против архангельского «Водника» были полны решимости вырвать победу, и уже на 10-й минуте новобранец казанцев Максим Зубарев отрыл счет – 1:0.

Правда, через полторы минуты гости счет сравняли, а тут еще Геннадий Бочкарев на 13-й минуте не реализовал пенальти. И понеслось. Команды очень старались побыстрее выйти вперед, и к концу поединка показалось, что удача улыбнется хозяевам – 3:2, 4:3.



Дважды гости били пенальти и вот счет был уже 4:5, но на последних секундах шальной удар Голубкова со свободного удара принес ничью – 5:5.

Рустэм КУЛЕЕВ

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