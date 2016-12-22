Защитник казанского «Ак Барса» Михаил Сидоров попал в окончательную заявку сборной России по хоккею, которая под руководством Владимира Брагина, с 26 декабря по 5 января в Канаде выступит на МЧМ.
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