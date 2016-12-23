Сегодня, в субботу, в детской музыкальной школе №5 г. Казани состоялся первый органный концерт.

Электронный орган появился в школе после ее капитального ремонта в сентябре этого года. Такой щедрый подарок преподнес ребятам спонсор. Дети с удовольствием и с огромным интересом осваивают сложный инструмент. И вот – первый концерт!



Органная музыка композиторов разных эпох звучала в исполнении преподавателей по органу Карины Горбановой, Аделины Фатхутдиновой, преподавателя по скрипке Надежды Семеновой и учеников фортепианного отделения школы.