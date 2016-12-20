Сегодня в Казанском Кремле ожила сказка о Шурале на новый лад. Сказку-балет «Новая сказка о Шурале» представили в выставочном зале «Манеж».

В этом необычном новогоднем представлении принимают участие артисты театра оперы и балета, казанских драматических театров.

Истрия получилась, действительно, сказочная. Жил-был Дед Мороз, и был у него сын Батыр. Злая Снежная Королева заколдовала Батыра и превратила его в Шурале. Кто сможет расколдовать Батыра? Ребята и их родители стали не просто зрителями, но и активными участниками этого яркого предновогоднего приключения всеми любимых сказочных персонажей.