Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который разрешен к использованию. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт облачает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 запрещены использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол. Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке такой жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.