Всего будет представлено 10 торговых площадок, сообщает сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Продажа сельхоз продукции будет осуществляться на следующих площадках:
Авиастроительный район: ул. Ленинградская, 27.
Вахитовский район: на площадке за Чеховским рынком по ул. Достоевского.
Кировский район: перед торговым центром «Ягодная слобода» по ул. Краснококшайская, 152/2.
Московский район: ул. Восстания, 83.
Ново-Савиновский район: пр. Ямашева, 71а.
Приволжский район: пр. Победы, 48а.
Советский район: ул. Аграрная, 2, ул. Липатова, 7.
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