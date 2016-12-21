Продажа сельхоз продукции будет осуществляться на следующих площадках:

Авиастроительный район: ул. Ленинградская, 27.

Вахитовский район: на площадке за Чеховским рынком по ул. Достоевского.

Кировский район: перед торговым центром «Ягодная слобода» по ул. Краснококшайская, 152/2.

Московский район: ул. Восстания, 83.

Ново-Савиновский район: пр. Ямашева, 71а.

Приволжский район: пр. Победы, 48а.

Советский район: ул. Аграрная, 2, ул. Липатова, 7.