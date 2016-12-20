На сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала состоялось торжество, посвященное этой знаменательной дате.

Камаловцы представили отрывки из своих спектаклей: от легендарной

«Голубой шали» К. Тинчурина, которая вошла в «золотой фонд» театра, «Дон Жуана» Жана-Батиста Мольера, спектаклей по пьесам Туфана Миннуллинна, до «Мэхэббэт FM», «Запаха полыни» Ильгиза Зайниева и других спектаклей.

Вспомнили на вечере выдающего режиссера Марселя Хакимовича Салимжанова директора театра Шамиля Зиннуровича Закирова, актеров Шауката Биктимирова, Фирдаус Ахтямову и других деятелей камаловского театра, ушедших из жизни в последние годы. Под красивую музыку на большом экране появлялись фотографии этих людей.

Очень тепло поздравил камаловцев с юбилеем давний поклонник театра, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он вручил государственные награды нескольким актерам и передал главному режиссеру театра Фариду Бикчантаеву поздравительный адрес от Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Мы любим наш театр, помогаем и будем помогать в его дальнейшей деятельности. Мы вместе!» - признался в своем поздравлении Рустам Минниханов.