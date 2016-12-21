Казанский УНИКС, порадовал своих болельщиков, попутно посадив на пятую точку букмекеров.

В Каунасе, на прилично заполненной «Жальгирис-Арене» (более 11 тысяч зрителей при вместимости 15 000), казанцы, вчистую проиграв третью четверть, сумели вырвать победу в концовке, одержав в Евролиге вторую победу подряд – 88:80 (23:19, 20:27, 15:23, 30:11).

26 очков набрал по ожиданию Кит Лэнгфорд, а вот 24 очка Артема Параховского стали подлинным откровением. 15 очков Колома и 13 от Каймакоглу довершили дело. И УНИКС поднялся на 12-е место.