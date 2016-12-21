Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.
Так, предприятием Менделеевского района РТ, осуществляющим свою деятельность в отрасли строительства, погашена задолженность перед 9 работниками на общую сумму 309,9 тыс. рублей.
Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.
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