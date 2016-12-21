В течение года детский журнал «Салават купере» провел несколько различных конкурсов для своих маленьких подписчиков.



Вчера, 22 декабря, в здании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» были собраны их победители для вручения призов и подарков.

Первый конкурс «Собери и выиграй» издание проводит уже во второй раз. По его условиям ребята должны были вырезать из журнала и наклеить на специальный листок изображения животных, а потом отправить его в редакцию.

Победительницей конкурса стала Тансылу Абдуллина, получившая в качестве приза планшет.

Наиболее удачным своим конкурсом редакция журнала считает конкурс «Первый подписчик», в котором с ноября текущего года приняли участие более 300 человек. Победила в нем Ильсина Идиятова, получившая смартфон.

По условиям третьего конкурса «Самый веселый день» участникам предлагалось прислать рассказ о своем первом дне в школе. Победителем стал Данияр Багаутдинов, которому подарили набор школьных принадлежностей.

Поздравить ребят пришли Кыш Бабай и Кар Кызы. Помимо заслуженных призов они вручили детям апельсины. Кстати, дедушка оказался не только добрым волшебником, раздающим подарки, но и сознательным гражданином. В рамках акции «Подари подписку - 2017» он оформил подписку на журнал «Салават купере» для Зеленодольского детского дома.