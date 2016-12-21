Заканчивается декабрь, и постепенно удлиняется светлое время суток. О приметах и традициях этих дней рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



На Руси зима по календарю начинает устанавливаться с начала декабря, первого зимнего месяца, по причине климатических особенностей. В условиях короткого светового дня континентальный воздух начинает интенсивно выхолаживаться, поэтому и набирают силу серьезные морозы.

Но традиционно настоящая зима наступает по законам астрономии с момента зимнего солнцестояния, которое в Северном полушарии происходит 21 или 22 декабря. На самом деле солнцестояние длится всего мгновение. Поэтому засечь само свершение этого факта практически невозможно. Но можно приблизительно вычислить время, в которое это произойдет. По расчетам, нынче день зимнего солнцестояния пришелся на 21 декабря - в 13 часов 44 минуты по московскому времени.

В день зимнего солнцестояния солнце максимально удаляется в Южное полушарие и достигает точки зимнего - самого низкого - солнцестояния. Наступает самая длинная ночь в году - около 17 часов. А в полдень солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

Еще в течение двух-трех дней полуденная высота солнца остается почти постоянной, удерживается самый короткий день - всего 6 часов 59 минут. И только 25 декабря происходит знаменательное природное событие - солнцеворот, после которого ночи постепенно пойдут на убыль, дни будут становиться длиннее и солнечнее.

По народным летописям в этот день запросто могли ударить сильные холода: «Солнце на весну поворачивает, а зима силу набирает». На слуху более распространенная редакция этого парадоксального утверждения народного календаря в разгар зимы: «На Спиридона-Солнцеворота солнце на лето, зима на мороз поворачивают». Еще два с лишним месяца будет властвовать зима, а солнце уже отклоняет стрелку часов к весне и желанному теплу.

День зимнего солнцестояния занимал важное место в культуре многих народов. В славянской традиции новый год начинается со дня зимнего солнцестояния. В течение недели празднуют Новый год, который называли Колядой, зимние Святки, Новолетие. На Руси в христианской традиции празднуется Рождество Христово, Святки и Крещение. В XX веке Новый год стал цениться несколько больше.

После революции 1917 года и изменения календаря Русская православная церковь отказалась жить по новым порядкам и отмечала Рождество 25 декабря по старому стилю (7 января - по новому). Так что в современной России Коляда - праздник славян, народное название Рождества и Святок - продолжается c 7 (Рождество) до 19 января (Крещение).

Некоторые пожилые люди еще помнят, что в ночь перед Рождеством было принято устраивать колядки. Праздник Коляды отмечался в зимние Святки (сочельник), с 24 на 25 декабря (поворот солнца на весну) по 5 - 6 января (по старому стилю). Коляда - очень древний языческий праздник. Колядование представляет собой традицию хождения ряженых по разным домам с песнями, обращением к хозяевам, у которых были зажжены свечи, и развлечением их шутками, прибаутками, представлениями.

Сохранилась эта традиция и после Крещения Руси. На каждые колядки надевали яркие маски, вывернутые тулупы и разные костюмы. Именно поэтому колядующих называли ряжеными. Каждый одевался по-своему: кто-то наряжался медведем, кто-то Бабой-ягой, а кто-то просто ярко красил щеки и надевал пеструю рубаху.

Колядуют обычно большой компанией. Ведущий ведет всех от дома к дому и несет над головой звезду - символ солнца. Позднее она уже стала символом Вифлеемской звезды, появившейся на небосводе в момент рождения Христа.

Колядующие песнями восхваляли хозяев, и взамен хозяин дома делал хотя бы маленькое подношение. Все подарки складывались в большой мешок. Ну а после шумного колядования молодежь собиралась и съедала все угощения. До сих пор те, кто чтят старинные обычаи, могут поехать на колядки в деревню к бабушкам и дедушкам и собраться за праздничным столом с родными и друзьями. Ведь отмечать Рождество принято в тесном семейном кругу, садясь за стол с появлением первой звезды.

Так в старину проводились колядки, это был праздник, объединяющий и радующий людей в Рождество и Святки. Среди холодной зимы, когда все замерзает и находится в состоянии сна, Коляда дарит людям надежду: морозы не вечны, окрепнет солнышко, вернется тепло! И люди, позабыв все заботы и печали, от души веселятся, встречая Новый год (Новолетие) и по старому, и по новому стилю.